Пловдивският митрополит благослови отбора на България за Купа "Дейвис"

Пловдивският митрополит Николай оказа огромна чест и се срещна с тенисистите и треньорите от българския национален отбор по тенис. Той благослови отбора, който в събота и неделя ще играе срещу Белгия в исторически мач от Световната група на Купа „Дейвис". За първи път страната ни е сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за мъже.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.

В четвъртък в зала „Колодрума" от 11:00 ч. ще се проведе пресконференция на българския национален отбор, а от 11:30 ч. ще се проведе пресконференцията на гостите от Белгия.

В петък в 11:30 ч. ще бъде изтеглен жребият в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите за местата в близост до корта са почти изчерпани. Билети за мача може да закупите в мрежата на Eventim.