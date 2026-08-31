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По-строг контрол за ChatGPT в Европейския съюз

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европейската комисия класифицира днес ChatGPT като много голяма онлайн търсачка съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

Reddit и Roblox се класифицират като много големи онлайн платформи.

Класифицирането на онлайн доставчиците на услуги е важно, защото Законодателният акт за цифровите услуги предвижда допълнителни задължения и по-голям контрол на дейността в ЕС на много големите онлайн търсачки и много големите онлайн платформи.

Европейската комисия отговаря пряко за контрола върху тях и следи за дезинформация, незаконно съдържание, рискове за непълнолетни и др. Еврокомисията може да изисква информация от големите платформи, да извършва проверки или налага глоби до 6 процента от глобалния годишен оборот.

ChatGPT, Reddit и Roblox разполагат с четири месеца, т.е. до края на декември 2026 г., за да изпълнят допълнителните задължения, като например смекчаване на системните рискове, които произтичат от техните услуги и алгоритмични системи, свързани с разпространението на незаконно съдържание, отрицателните последици за малолетните и непълнолетните лица, физическото и психическото благосъстояние на ползвателите, основните права, изборните процеси и обществената сигурност.

Еврокомисията ще упражнява надзор върху спазването на Законодателния акт за цифровите услуги в сътрудничество с Coimisiún na Meán за ChatGPT и Reddit и Органа за потребителите и пазарите (ACM) за Roblox. Тези субекти служат като координатори на цифровите услуги съответно за Ирландия и за Нидерландия, където са установени определените услуги.

ChatGPT е система с изкуствен интелект (AI), която може да се ангажира и да отговаря на подкани и заявки на потребителите, включително чрез търсене в мрежата. Следователно ChatGPT е хибридна услуга, която се квалифицира като онлайн търсачка съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

Reddit е дискусионна платформа, която позволява на потребителите да създават, споделят и взаимодействат със съдържание в рамките на тематични общности. Roblox е завладяваща платформа за игри и създаване, която позволява на потребителите да създават, публикуват и играят игри, разработени от други потребители. Тъй като тези услуги дават възможност на ползвателите да разпространяват съдържание на трети страни сред обществеността, те се определят като онлайн платформи съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

До сега Еврокомисията е определила 28 много големи онлайн платформи и търсачки в рамките на Законодателния акт за цифровите услуги. Сред тях са Ali Express, Apple, Booking, Google, LinkedIn, Amazon, Meta, Snapchat, TikTok, X.

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