Победа и равенство за България на старта на IHF Trophy във Велико Търново

Девойките до 19 години надвиха Колумбия, а тимът до 17 завърши наравно с Гвинея

Българските отбори записаха победа и равенство в първия ден от интерконтиненталната фаза на турнира за купата на Международната федерация по хандбал (IHF Trophy), който се провежда във Велико Търново.

Националният тим до 19 години се наложи над Колумбия с 37:30, като с ключов принос за успеха бяха Мелина Спасова с 13 гола и Ивайла Димитрова с 11.

Селекцията до 17 години, водена от Миглена Христова, завърши наравно 33:33 срещу Гвинея, като най-резултатна беше Мартина Тодорова с 11 попадения.

В следващия си мач 17-годишните ще се изправят срещу Венецуела от 17:00 часа в търсене на първа победа, докато по-големият състав ще почива.

Победителите в двете възрастови групи ще се класират за финалите на световното първенство.

ТОП 24

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
3
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
4
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
5
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран...
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
6
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
6
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...

Спортни новини 07.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.04.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3 Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:47 мин.
Поражения за българите във втория ден на еврошампионата по бадминтон Поражения за българите във втория ден на еврошампионата по бадминтон
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт
Чете се за: 00:35 мин.
Спортни новини 07.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.04.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина "Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Мерки в подкрепа на транспортния бранш – какво предлага...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България на "Евровизия 2026": Подкрепа за DARA и от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
