Победа и равенство за България на старта на IHF Trophy във Велико Търново

Българските отбори записаха победа и равенство в първия ден от интерконтиненталната фаза на турнира за купата на Международната федерация по хандбал (IHF Trophy), който се провежда във Велико Търново.

Националният тим до 19 години се наложи над Колумбия с 37:30, като с ключов принос за успеха бяха Мелина Спасова с 13 гола и Ивайла Димитрова с 11.

Селекцията до 17 години, водена от Миглена Христова, завърши наравно 33:33 срещу Гвинея, като най-резултатна беше Мартина Тодорова с 11 попадения.

В следващия си мач 17-годишните ще се изправят срещу Венецуела от 17:00 часа в търсене на първа победа, докато по-големият състав ще почива.

Победителите в двете възрастови групи ще се класират за финалите на световното първенство.