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Победи за Валерия Гърневска, Юлия Стаматова и Джордж Лазаров в Сърбия

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Спорт
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Победи за българските тенисисти в в Куршумлийска баня.

Валерия Гърневска
Снимка: БТА
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Валерия Гърневска и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнир на клей за жени в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишната Валерия Гърневска победи с 6:4, 6:2 Джулия Александра Мусат (Румъния) за 82 минути игра.

Валерия Гърневска направи обрат от 3:4 до 6:4 в първия сет, а във втората част поведе с 5:1 по пътя към крайната победа. Преди този мач Гърневска постигна и две победи в квалификациите, а във втория кръг ще играе срещу поставената под №1 представителка на домакините Наталия Сенич.

Поставената под №6 Юлия Стаматова спечели с 6:3, 6:4 срещу Дефне Чърпанли (Турция) за час и 53 минути на корта.

Стаматова поведе с 4:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:3. Във втората част българката дръпна с 5:3, а след това на собствен сервис затвори мача с 6:4. Във втория кръг Стаматова ще играе срещу друга българка – Дария Великова, която вчера елиминира сънародничката си Йоана Константинова.

Квалификантката Анжелина Костова загуби в първия кръг на сингъл с 2:6, 4:6 от Гала Иванович (Сърбия).

Вчера три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки.

Ралица Александрова и Галена Кръстенова ще играят за място на полуфиналите срещу поставените под №1 сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович, а съперничките на Йоана Монева и Мая Раденкович (Швеция) ще станат ясни по-късно тази вечер.

Джордж Лазаров пък се класира за втория кръг на сингъл на турнира при мъжете.

21-годишният българин победи убедително с 6:2, 6:2 Марко Кнежевич (Нидерландия) за час и 24 минути игра. Лазаров достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Сърбия през миналата седмица, а във втория кръг ще играе срещу Матео Месальо (Италия).

Вчера Лазаров и партньорът му Кирилс Соколовс (Латвия) се класираха за четвъртфиналите на двойки, като следващите им съперници ще бъдат поставените под №1 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

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#Валерия Гърневска #Джордж Лазаров #Юлия Стаматова

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