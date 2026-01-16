Победоносен старт за Франция на европейското по хандбал за мъже

Френският национален отбор стартира победоносно европейското първенство за мъже в Норвегия, Швеция и Дания. Действащите шампиони спечелиха срещу Чехия с 42:28 (20:14).

Възпитаниците на Йоан Делтр поведоха с 6:0 и контролираха двубоя от първия кръг в група „С“ в Берум (Норвегия) до неговия край.

В другата среща от групата домакинът Норвегия спечели също много категорично срещу Украйна с 39:22 (19:11).

В група „А“ двукратните континентални шампиони Германия и Испания направиха успешен старт на надпреварата в датския град Хернинг.

Бундестимът, който е и олимпийски сребърен медалист от Париж 2024, спечели с 30:27 (12:8) срещу Австрия, а иберийците надделяха над Сърбия с 29:27 (19:15).

Европейското първенство по хандбал за мъже с участието на 24 отбора ще продължи до 1 февруари в четири града – Берум и Кристианстад, Малмьо и Хернинг, където ще се играе финалът.