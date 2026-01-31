Почина актрисата Катрин О’Хара – майката от „Сам вкъщи“

Холивудската актриса Катрин О’Хара, позната на поколения зрители като майката на Кевин от филма „Сам вкъщи“, е починала на 71-годишна възраст.

Информацията е потвърдена от неин представител, който съобщи, че актрисата е починала в дома си в Лос Анджелис след кратко заболяване. Причината за смъртта не се уточнява.

О’Хара е родена в Торонто и започва кариерата си като комедийна актриса в трупата „Second City“, а по-късно става известна с участието си в телевизионното шоу „SCTV“. Там работи с някои от най-големите имена в комедията, сред които Джон Кенди и Харолд Рамис.

Световна популярност ѝ носят ролите във филмите „Сам вкъщи“ и „Сам вкъщи 2“, където изиграва Кейт Макалистър – майката, готова на всичко, за да се върне при сина си. Гласът ѝ остава разпознаваем и за феновете на анимацията „Кошмарът преди Коледа“, където озвучава Сали.

В по-късните години Катрин О’Хара печели нова вълна от почитатели с ролята си в сериала „Шитс Крийк“, който се превръща в един от най-обичаните комедийни проекти на последното десетилетие.

Кариерата ѝ обхваща повече от шест десетилетия, през които тя остава постоянно присъствие в киното и телевизията. За много зрители по света Катрин О’Хара завинаги ще остане майката от „Сам вкъщи“, но и една от най-ярките фигури в съвременната комедия.