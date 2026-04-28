Почина бившият футболист и треньор на Спартак Варна Васко Боев

На 37-годишна възраст почина бившият футболист и треньор в Спартак Варна Васко Боев, съобщиха от варненския клуб.

От "соколите“ изразиха дълбоката си скръб с официално обръщение, в което подчертаха значимата роля на Боев за отбора през годините.

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Васко Боев. Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство. Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него“, написаха от клуба.

От ръководството подчертаха, че той е оставил своя отпечатък както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата.

"Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия“, добавиха от Спартак Варна.

Клубът изказа искрени съболезнования към семейството и близките на Васко Боев и заяви готовност да окаже пълно съдействие в този тежък момент.