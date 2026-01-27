почина китаристът личо стоунса

Почина китаристът Илия Караянев, познат като Личо Стоунса. Това съобщи във Фейсбук журналистът Ники Кънчев.

Музикантът, роден през 1949 г. в Пловдив, е участвал в групи като "Тангра", "6 + 1", "Синьо-белите", свирил е и в оркестъра на Лили Иванова, работил е с Емил Димитров, Митко Щерев, с джаз оркестър "София".

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

Погребението ще се състои на 29 януари от 13.00 ч. в ритуалната зала на гробищен парк "Рогошко шосе" в Пловдив, уведомиха от градската администрация.