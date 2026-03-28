С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Почина Мери Ранд - първата британка, спечелила три медала от едни Олимпийски игри

Ранд печели злато в скока на дължина, сребро в петобоя и бронз в щафетата 4 по 100 метра на Игрите в Токио през 1964 година.

Снимка: britishathletics.org
Бившата олимпийска шампионка в скока на дължина Мери Ранд - първата британка, спечелила три медала от едни Олимпийски игри, почина на 86-годишна възраст.

Ранд спечели злато в скока на дължина, сребро в петобоя и бронз в щафетата 4 по 100 метра на Игрите в Токио през 1964 година.

„Отборът на Великобритания е натъжен да чуе за смъртта на олимпийската шампионка Мери Ранд“, се казва в изявление на UK Athletics от петъ вечер.

„От ранна възраст Ранд беше пионер. Тя беше само на 17 години, когато постави първия си британски рекорд в петобоя, като направи дебюта на голям шампионат няколко седмици по-късно, когато спечели сребро в скока на дължина на Игрите на Британската общност в Кардиф.“

В Токио Мери Ранд постави световен рекорд в скока на дължина от 6.76 метра.

„Вдъхновен от златото на Ранд в първия ден... отборът спечели общо 12 медала“, пишат от UK Athletics и още: „Ако говорите с Ан Пакър (съквартирантката на Ранд в Токио и олимпийска шампионка на 800 метра), тя ще каже: „Мери се завърна и спечели златен медал, което вдъхнови всички“.



