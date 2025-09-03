БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина Тед Попов - един от най-известните българи в Ню Йорк

Тед Попов, един от най-известните българи в Ню Йорк, почина на 91-годишна възраст, съобщава Bulgarian Concert Evenings. Роден в Стара Загора през 1933 г., той изгради забележителна кариера като строителен инженер в САЩ, докато поддържаше страстта си към класическата музика и българската култура.

Попов беше широко уважаван специалист в областта на структурното и геотехническо инженерство. Сред най-значимите му проекти се нареждат работата по метрото на Втора авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, Torre Mayor в Мексико Сити и стабилизирането на Ground Zero след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. За последното постижение той получи медал за герой от град Ню Йорк.

Професионалният път на Попов започна в България, където получи бакалавърска и магистърска степен по строително инженерство. През 70-те години на миналия век той работи в Куба по изграждането на висящи мостове, а през 1976 г. емигрира със семейството си в САЩ. От 1982 г. се присъединява към Mueser Rutledge Consulting Engineers в Ню Йорк, където работи почти три десетилетия.

