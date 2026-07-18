Почит към Апостола на свободата и в София

В София честванията се проведоха пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина.

Официалната церемония приключи, но все още има хора, които са дошли да почетат личността на Васил Левски. В честванията пред паметника на Апостола в Борисовата градина се включиха гвардейският представителен духов оркестър и квартет "Светоглас".

Бяха поднесени венци и цветя в знак на благодарност към живота и подвига на един от най-бележитите ни българи. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Апостола.

Ирина Дакова - зам. кмет на Столична община:

"Това за Столична община е изключително важен ден, традиционно правим церемония, за да отбележим тази важна дата за целия български народ. Този патриотичен дух трябва да живее във всеки един от нас."

Кристина: "Важно е да се помни какво е било, кои са били хората, които са се борили България да е свободна и да е на картата на Европа. Искаме да го почитаме и да даваме пример на нашето дете."



Мария Панчовска: "Аз съм дъщеря на Димитър Панчовски, автор на две книги за Левски. Няма друг пример в нашата история на такава всеотдайност, на такава скромност... човек, който никога не е търсил славата и се е опитвал да постъпва правилно във всяка ситуация."

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снимки: БТА