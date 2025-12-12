Подаръците, получени от Мелони в качеството й на премиер, отиват на търг

Подаръците, които е получила италианската премиерка Джорджа Мелони по време на официални посещения в чужбина, от гостуващи й чуждестранни лидери или по различни други официални поводи, отиват на търг, съобщава италианското издание „Тудей“.

Според италианските закони премиерът не може да задържи за себе си подаръци, превишаващи сумата от 300 евро. Те се съхраняват в специално предназначени за това помещения в сградата на италианския министерски съвет.

Все още не се знае точната бройка на подаръците, които ще бъдат предложени на търга от Мелони. Очаква се обаче по време на търга да бъде събрана сумата от 800 000 евро, която ще бъде предназначена за различни благотворителни организации.

Организацията на търга вече е била поверена от министерския съвет на аукционната къща „Бертолами файн арт“ в Рим. Тя ще може да задържи комисионна от 5 процента за организацията на търга, но според законодателството комисионната не може да надхвърля 40 000 евро.

През пролетта министерският съвет публикува временен списък с подаръците, получени от Мелони като премиер. В списъка имаше 270 предмета, сред които традиционни килими от арабските страни и Либия, ценна ваза от Виетнам, обувки от питонова кожа със златен ток дело на саудитската дизайнерка Нора Алхумаид, статуетка, изобразяваща президента на Аржентина Хавиер Милей с моторна резачка, шал, който й беше поднесен на колене за рождения й ден по време на международен форум от премиера на Албания Еди Рама, порцеланов сервиз, подарен й от унгарския премиер Виктор Орбан, керамична купа, подарена й от предходния американски президент Джо Байдън, индонезийска традиционна дреха, картини, комплект японски гримове, скъпи колани, таблет, подарен й от украинския президент Володимир Зеленски.

Очаква се търгът да се състои между януари и юни догодина.