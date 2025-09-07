БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Покрив на супермаркет се срути в Германия, двама души са тежко ранени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
покрив супермаркет срути германия двама души тежко ранени
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Двама души са били тежко ранени при частично срутване на покрива на супермаркет в Югозападна Германия вчера, предаде ДПА.

Полицията обяви, че още двама души са с леки травми след инцидента в Лаухринген, близо до границата с Швейцария.

Покривът се е срутил в частта си над контролната зала в супермаркета в квартал "Валдшут", уточни говорител на полицията. Причините се изясняват.

По време на срутването - около 17:45 ч. местно време супермаркетът е работил. Не е ясно колко клиенти са се намирали в него тогава, пояснява ДПА.

#срутен покрив #инцидент в Германия #супермаркет

Последвайте ни

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00...
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Европа

Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:07 мин.
Британската полиция арестува десетки участници в протест в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“ Британската полиция арестува десетки участници в протест в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“
Чете се за: 01:50 мин.
Какво ще се случи с модната империя на Армани след смъртта му? Какво ще се случи с модната империя на Армани след смъртта му?
Чете се за: 08:30 мин.
Зеленски покани Путин в Киев за преговори Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
Косатките отново започнаха да потапят яхти край Испания Косатките отново започнаха да потапят яхти край Испания
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила” И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли "Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Обитателите на Хераклея
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ