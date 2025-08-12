БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата

от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Акцията е приключила благополучно, жената е родила близначета

Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата. На 8 август жената и съпругът ѝ тръгват по спешност към здравно заведение във Варна. На изхода на Добрич видели патрулна кола и помолили полицаите за съдействие. Служителите на реда ескортирали автомобила с родилката, като предупредили колегите си от Варна. Те от своя страна, на територията на града, придружили жената до болницата. Акцията приключила благополучно.

Жената родила близначета. Случаят не е единичен. Преди седмица полицаи от РУ - Аксаково са ескортирали частен автомобил от Добрич, в който пътувал мъж, нуждаещ се от спешна хемодиализа във Варна.

