Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата. На 8 август жената и съпругът ѝ тръгват по спешност към здравно заведение във Варна. На изхода на Добрич видели патрулна кола и помолили полицаите за съдействие. Служителите на реда ескортирали автомобила с родилката, като предупредили колегите си от Варна. Те от своя страна, на територията на града, придружили жената до болницата. Акцията приключила благополучно.

Жената родила близначета. Случаят не е единичен. Преди седмица полицаи от РУ - Аксаково са ескортирали частен автомобил от Добрич, в който пътувал мъж, нуждаещ се от спешна хемодиализа във Варна.