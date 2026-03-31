Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана

Полицията задържа шофьор с рекордните 4,46 промила в Бургас.

Случаят е от снощи, когато на ул. “Ал. Г. Коджакафалията” до бл. 218А в к-с “Меден рудник” полицейски служители спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. Колата е управлявана от 37-годишен мъж от руенското село Добромир.

След извършената на място проверка е установено, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация – 4,46 промила. Шофьорът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.