След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:05 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полицията в Пещера задържа жена и тийнейджър, участвали в телефонни измами

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
полицията пещера задържа жена тийнейджър участвали телефонни измами
Снимка: ОД МВР - Пазарджик
На 1 септември непознат се обадил на 88-годишна жителка на Пещера, представяйки се за лекар. Той я заблудил, че неин близък има нужда от спешно лечение. Жената събрала 3000 лева и ги оставила в чанта до контейнер пред дома си.

Ден по-късно измамници потърсили и 93-годишен мъж от същия град. Този път непознат се представил за служител на МВР и убедил възрастния човек да предаде спестяванията си за "операция по залавяне на престъпници". Мъжът оставил пред къщата си 6000 лева.

След подадените сигнали е сформиран екип от криминалисти, който установил посредниците в схемата - 39-годишна жена от Пазарджик и 18-годишен младеж от село Юнаците. При тях е открита част от сумата, взета от пострадалите.

По случаите са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура - Пазарджик. Разследването продължава.

#измама в Пещера #полицията в Пазарджик #телефонна измама

