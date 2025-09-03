Полицията в Пещера задържа жена и тийнейджър, участвали в телефонни измами

На 1 септември непознат се обадил на 88-годишна жителка на Пещера, представяйки се за лекар. Той я заблудил, че неин близък има нужда от спешно лечение. Жената събрала 3000 лева и ги оставила в чанта до контейнер пред дома си.

Ден по-късно измамници потърсили и 93-годишен мъж от същия град. Този път непознат се представил за служител на МВР и убедил възрастния човек да предаде спестяванията си за "операция по залавяне на престъпници". Мъжът оставил пред къщата си 6000 лева.

След подадените сигнали е сформиран екип от криминалисти, който установил посредниците в схемата - 39-годишна жена от Пазарджик и 18-годишен младеж от село Юнаците. При тях е открита част от сумата, взета от пострадалите.

По случаите са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура - Пазарджик. Разследването продължава.