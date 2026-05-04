Полицията в Свищов разследва замърсяване с пестициди на почвата и подземните води в село Вардим

Полицията в Свищов разследва случай на замърсяване с пестициди на почвата и подземните води в село Вардим, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново.

Работата по случая е започнала в неделя, след сигнал на Българската агенция по безопасност на храните, че при проверка на голям земеделски холдинг, служителите на агенцията са констатирали разлив в почвата на опасни препарати за растителна защита край населеното място, както и огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове в складовете.

Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид. В непосредствена близост, във водна площ със застояла вода с кафяво-жълт цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендиметалин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор, допълват от Агенцията.

От БАБХ подчертават, че при проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства той, са класифицирани като остро и хронично опасни за водната среда и силно отровни за водните организми с дълготраен ефект.

Представител на дружеството – собственик на складовете, е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол. На фирмата ще бъдат съставени актове, а откритите забранени и негодни препарати и торове трябва да бъдат унищожени.

За установените нарушения са сезирани полицията, пожарна, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция и Окръжната прокуратура във Велико Търново.