Политано продължава с Наполи до 2028 година

Италианският Наполи потвърди официално, че Матео Политано е подписал нов договор с клуба. 32-годишното крило се обвърза с гранда от Неапол до юни 2028 година.

Политано първоначално се присъедини към Наполи от Интер през 2020 година под наем с опция за задължително закупуване.

Футболистът натрупа 238 мача за Наполи във всички турнири, като реализира 34 гола и добави 35 асистенции.

С тима Матео Политано спечели две титли на Италия (сезон 2022/2023 и 2024/2025), както и Купата на страната през 2020 година.