БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Политано продължава с Наполи до 2028 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Футболистът натрупа 238 мача за гранда от Неапол във всички турнири, като реализира 34 гола и добави 35 асистенции.

Матео Политано
Снимка: БТА
Слушай новината

Италианският Наполи потвърди официално, че Матео Политано е подписал нов договор с клуба. 32-годишното крило се обвърза с гранда от Неапол до юни 2028 година.

Политано първоначално се присъедини към Наполи от Интер през 2020 година под наем с опция за задължително закупуване.

Футболистът натрупа 238 мача за Наполи във всички турнири, като реализира 34 гола и добави 35 асистенции.

С тима Матео Политано спечели две титли на Италия (сезон 2022/2023 и 2024/2025), както и Купата на страната през 2020 година.

#Серия А 2025/26 #ФК Наполи #Матео Политано

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
1
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
3
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
4
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови...
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
5
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
6
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европейски футбол

Литовец ще ръководи първия мач на Лудогорец в Лига Европа
Литовец ще ръководи първия мач на Лудогорец в Лига Европа
Усман Дембеле: Ако всичко върви добре, Ямал ще спечели Златната топка Усман Дембеле: Ако всичко върви добре, Ямал ще спечели Златната топка
Чете се за: 01:20 мин.
Неймар е недоволен от класирането на негов сънародник за Златната топка Неймар е недоволен от класирането на негов сънародник за Златната топка
Чете се за: 01:00 мин.
ПСЖ организира специално честване за носителя на Златната топка Дембеле ПСЖ организира специално честване за носителя на Златната топка Дембеле
Чете се за: 01:05 мин.
Нони Мадуеке ще отсъства от терените около 2 месеца Нони Мадуеке ще отсъства от терените около 2 месеца
Чете се за: 00:40 мин.
Дибала се връща в игра за Лига Европа Дибала се връща в игра за Лига Европа
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ) Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба" Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ