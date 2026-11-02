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Полша преструктурира военна бригада за отбрана на границата с Калининград

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Четвъртата Варминско-Мазурска бригада ще наблюдава граничната зона, ще подпомага Граничната служба и ще отговаря за инфраструктурата на „Източния щит“. Планира се готовността за изпълнение на новите задачи да бъде постигната в рамките на две години

ebu полша формира военна бригада отбрана границата калининградска област
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Полша развива специализирани подразделения за гранична отбрана в състава на своите Войски за териториална отбрана. 4-та Варминско-Мазурска бригада получава нови задачи по сигурността на границата с руския ексклав Калининград. Реорганизацията на бригадата трябва да приключи до края на 2026 г., съобщава полската радиостанция RMF FM, цитирайки командира на подразделението полковник Цезари Кишковяк.

Командирът посочи основните направления в работата на бригадата:

„Наблюдение на граничната зона, готовност за бързи действия в подкрепа на Граничната служба и последващо поемане на отговорност за военната отбрана на границата, а не за нейната ежедневна охрана.“

Полковник Кишковяк подчерта, че бригадата няма да замества граничните полицаи в ежедневните им задължения, а новият ѝ профил е изцяло свързан с подготовката за военна отбрана на държавната граница.

Преструктурирането и постигането на пълна бойна готовност ще се реализират на два етапа. Организационните промени се очаква да приключат до края на тази година, а пълната оперативна готовност ще бъде постигната в рамките на следващите две години. В момента военнослужещите преминават през допълнително превъоръжаване и снабдяване с техника.

Компонентът за гранична отбрана действа в структурата на Войските за териториална отбрана от 1 юли 2026 г. Той включва четири основни бригади: 1-ва Подляска, 4-та Варминско-Мазурска, 19-а Надбужанска и 20-та Пшемишълска. Те са разположени във воеводствата, граничещи с Русия, Беларус и Украйна.

На подразделенията е възложено и управлението на инфраструктурата от мащабната програма „Източен щит“, включително изграждането и поддръжката на укрепления, складове за съоръжения, както и прякото сътрудничество с местните власти и цивилното население. Развитието на компонента предвижда разширяване на структурите, увеличаване на личния състав, провеждане на специализирани обучения и доставки на съвременно оборудване. По данни на командването на териториалната отбрана планираната численост на този компонент надхвърля 15 000 военнослужещи.

В непосредствена близост до Калининградска област се намира и Сувалкският коридор — участъкът от полско-литовската граница между руския ексклав и Беларус. Тясната ивица територия осигурява единствената сухопътна връзка между Полша и балтийските държави, което ѝ придава стратегическо значение за отбраната на източния фланг на НАТО.

IAR/PAP/RMF FM/op

#Калиниград #Русия #НАТО #Полша

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