Полушич е под въпрос за контрола на САЩ

Капитанът на националния отбор по футбол на САЩ Кристиан Пулишич е под въпрос за приятелския мач срещу Еквадор в петък в Остин. Новината потвърди селекционерът Маурисио Почетино, който добави, че футболистът на Милан е пропуснал последната тренировка на тима.

27-годишният Пулишич бе избран за Играч на септември в италианското първенство, като вкара три гола и осигури две асистенции. Клубът му Милан е с баланс от четири победи, едно равенство и една загуба от началото на сезона.

Пулишич не игра за САЩ на Голд Къп, но се върна с асистенция при успеха срещу Япония с 2:0 миналия месец. Освен Пулишич, Почетино може да бъде без левия бек Антони Робинсън и Алехандро Зандеяс. Тримата не тренираха в четвъртък.

След мача с Еквадор американският тим посреща и Австралия за контрола в Колорадо на 14 октомври.