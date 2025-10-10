БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Испания остана без още една от звездите си за световните квалификации

Чете се за: 02:45 мин.
Полузащитникът ще се прибере в Барселона, за да продължи лечението и възстановяването си.

Дани Олмо
Снимка: X
Слушай новината

Полузащитникът на Барселона Дани Олмо изненадващо е получил контузия на прасеца на левия крак и е под въпрос още преди първия мач на Испания от паузата за националния отбор, което за пореден път подчертава колко натоварен е настоящият график към футболистите, пише сайтът на телевизия beinsports.com.

Травмата на Олмо е удар не само за националния отбор на Испания, но и за клубния му тим Барселона, на когото контузените футболисти се увеличават главоломно. Така или иначе началото на сезона за Олмо беше далече от идеалното, тъй като не можеше да намери и формата си, въпреки че имаше минути. Контузията му обаче ограничава възможностите на Флик в отбора, особено като се има предвид, че Фермин Лопес също току-що се завръща от контузия.

Старши треньорът на "Ла Фурия Роха" Луис де ла Фуенте се изправи пред пресата по-рано днес преди мача на отбора си срещу Грузия и по време на същото интервю беше попитан за ситуацията на Дани Олмо. Той започна с обяснението, че звездата на Барселона се бори с умора и дискомфорт и затова се подлага на тестове.

“Дани тренира цяла седмица, но дойде с лека умора и дискомфорт – днес участва в тренировката само 15 минути и не се чувстваше комфортно, затова му казахме да спре“, обясни Де ла Фуенте.

Решението, което е взето от щаба на националния тим на Испания, е Олмо да се прибере в Барселона и там да продължи лечение и възстановяване.

Липсата на Дани Олмо означава, че вече осми футболист от плановете на треньора на Испания отпада за октомврийските квалификации. Другите, които отпаднаха в течение на лагера, са Родри, Дийн Хаусен. Преди тимът да се събере от плановете излязоха и Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Даниел Карвахал.

Испания – Грузия ще се играе на 11 октомври от 21:45 часа на стадиона в Елче, а на 14 европейските шампиони посрещат България във Валядолид със същия начален час. Двубоят може да наблюдавате в ефира на БНТ.

Начело в група Е на световните квалификации е Испания с 6 точки, пред Турция и Грузия с по 3, а България е без актив.

