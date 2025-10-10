БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гатузо с въпросителни в състава на Италия преди мача с Естония

Станко Димов от Станко Димов
Европейски футбол
Срещата ще се проведе в събота в Талин с начален час 21:45 българско време.

Дженаро Гатузо
Снимка: БГНЕС
Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо продължава да има колебания около стартовия състав преди световната квалификация срещу Естония, като основните му притеснения са свързани с фланговете и халфовата линия.

Промените в състава на „адзурите“ се наложиха след контузиите на Матео Политано (Наполи) и Матия Дзакани (Лацио) – двама основни играчи, които бяха титуляри в предишната среща между двата тима, спечелена от Италия с 5:0 през септември.

Отсъствието им отваря възможност за различни тактически решения. Гатузо обмисля два основни подхода – един по-дефанзивен и един по-офанзивен. В първия вариант по крилата може да започнат Леонардо Спинацола (вдясно) и Андреа Камбиазо (вляво), което би дало по-стабилна защита. При по-атакуващ подход, опциите са Джакомо Распадори, Николо Камбиаги или Рикардо Орсолини.

Има вероятност и за промени в халфовата линия, където Браян Кристанте и Мануел Локатели са готови да се включат като допълнителен централен полузащитник.

Останалата част от състава изглежда ясна. Рикардо Калафиори ще заеме позиция в центъра на защитата, а в атака ще започнат Мойс Кийн и Матео Ретеги.

Вероятен състав на Италия (4-4-2): Джанлуиджи Донарума; Джовани Ди Лоренцо, Рикардо Калафиори, Алесандро Бастони, Федерико Димарко; Леонардо Спинацола, Сандро Тонали, Николо Барела, Андреа Камбиазо; Мойс Кийн, Матео Ретеги.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Дженаро Гатузо

