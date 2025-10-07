Гатузо за призива за бойкот на мача с Израел: Нищо не можем да направим

Треньорът на Италия Дженаро Гатузо говори пред медиите преди мачовете от световните квалификациите с Естония и Израел. „Адзурите“ ще играят в Талин в събота вечер, а след това ще приемат Израел в Удине във вторник вечер.

„Разочароващо е да загубим играчи, но ние привлякохме други, които могат да ни помогнат. Изборът беше направен въз основа на двата мача, към които ще подходим по различен начин“, каза Гатузо. „Трябва да благодаря на Спинацола, защото му се обадих след контузията на Политано и той беше веднага на разположение. Не е лесно да си такъв на 32 години, аз също преминах през този етап като играч. Той дойде с ентусиазъм и страст, така че го оцених много“, добави легендата на Милан.

Полузащитникът на Ливърпул Федерико Киеза все още не е повикан, дори след като се завърна в отбора на мърсисайдци.

„Въпросът с Киеза е много прост. Говоря много с играчите си и искам да го поясня. Говоря всяка седмица с Феде и той знае какво мисля за него, но също така трябва да уважавам това, което играчът ми казва. Той не се чувства на 100 процента и иска да бъде на 100 процента, това е истината. Няма противоречие, няма тайна", каза Гатузо.

Италия спечели първите си два мача под ръководството на Гатузо. Атмосферата е напрегната и заради предстоящия мач срещу Израел в Удине, където се очаква да има повече хора извън стадиона, които протестират, отколкото вътре, за да гледат мача.

Опитите да се накарат УЕФА и ФИФА да наложат наказание на Израел заради ситуацията в Газа се провалиха, заедно с призивите за бойкот на мача.