БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гатузо за призива за бойкот на мача с Израел: Нищо не можем да направим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Италия има сериозни кадрови проблеми преди световните квалификации.

Дженаро Гатузо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Треньорът на Италия Дженаро Гатузо говори пред медиите преди мачовете от световните квалификациите с Естония и Израел. „Адзурите“ ще играят в Талин в събота вечер, а след това ще приемат Израел в Удине във вторник вечер.

„Разочароващо е да загубим играчи, но ние привлякохме други, които могат да ни помогнат. Изборът беше направен въз основа на двата мача, към които ще подходим по различен начин“, каза Гатузо.

„Трябва да благодаря на Спинацола, защото му се обадих след контузията на Политано и той беше веднага на разположение. Не е лесно да си такъв на 32 години, аз също преминах през този етап като играч. Той дойде с ентусиазъм и страст, така че го оцених много“, добави легендата на Милан.

Полузащитникът на Ливърпул Федерико Киеза все още не е повикан, дори след като се завърна в отбора на мърсисайдци.

„Въпросът с Киеза е много прост. Говоря много с играчите си и искам да го поясня. Говоря всяка седмица с Феде и той знае какво мисля за него, но също така трябва да уважавам това, което играчът ми казва. Той не се чувства на 100 процента и иска да бъде на 100 процента, това е истината. Няма противоречие, няма тайна", каза Гатузо.

Италия спечели първите си два мача под ръководството на Гатузо. Атмосферата е напрегната и заради предстоящия мач срещу Израел в Удине, където се очаква да има повече хора извън стадиона, които протестират, отколкото вътре, за да гледат мача.

Опитите да се накарат УЕФА и ФИФА да наложат наказание на Израел заради ситуацията в Газа се провалиха, заедно с призивите за бойкот на мача.

„Да, това е факт, който не можем да отречем. Отиваме в Удине и ще има много малко хора на трибуните. Разбирам това, разбирам притеснението“, добави Гатузо.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Дженаро Гатузо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
2
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
3
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
4
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
5
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Има наводнения в ниските части на село Лозенец, съобщиха от Община Царево
6
Има наводнения в ниските части на село Лозенец, съобщиха от Община...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Национални отбори

Винченцо Монтела: Очакват ни два ключови мача
Винченцо Монтела: Очакват ни два ключови мача
Волтемаде и Бауман отново не тренират с отбора на Германия Волтемаде и Бауман отново не тренират с отбора на Германия
Чете се за: 01:07 мин.
Десетгодишен фен посети лагера на националния отбор по футбол Десетгодишен фен посети лагера на националния отбор по футбол
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Димитър Велковски: Ще дадем всичко от себе си срещу Турция и Испания, защото няма какво да губим Димитър Велковски: Ще дадем всичко от себе си срещу Турция и Испания, защото няма какво да губим
Чете се за: 02:10 мин.
Дидие Дешан отличи качествата на Жан-Филип Матета Дидие Дешан отличи качествата на Жан-Филип Матета
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ