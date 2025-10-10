БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бразилия унижи Южна Корея в Сеул

Уилиам Естевао и Родриго записаха по два гола.

Южна Корея - Бразилия /мъже, футбол/; Уилиам Естевао
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бразилия на Карло Анчелоти разгроми Южна Корея с 5:0 като гост в контролна среща, играна в Сеул.

Младият талант на Челси Уилиам Естевао, който миналия уикенд донесе успеха на "сините" над Ливърпул с гол дълбоко в добавеното време, откри резултата след 13 минути игра. Родриго покачи на 2:0 преди почивката, а в началото на второто полувреме отново Естевао и Родриго бяха в прегръдките на съотборниците си. В 77-ата минута и Винисиус Жуниор записа името си сред голмайсторите.

За Селесао предстои още една проверка - срещу Япония във вторник, 14 октомври, докато корейците играят с Парагвай.

#национален отбор на Южна Корея по футбол #национален отбор на Бразилия по футбол

