БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мбапе отново е в центъра на вниманието във Франция

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

„Петлите“ са близо до класиране за Мондиал 2026.

дидие дешан бяхме добрата форма все пак показахме добри неща
Слушай новината

Националният отбор на Франция е на крачка от директна квалификация за световното първенство през 2026 г., като селекцията на Дидие Дешан излиза за още два ключови мача през октомври.

„Петлите“ приемат Азербайджан на 10 октомври в Париж, а три дни по-късно гостуват на Исландия. Победи в двата двубоя ще гарантират на Франция четири от четири възможни успеха и ще осигурят класиране още този месец.

Финалистите от Мондиал 2022 вече спечелиха първите си два мача през септември – срещу Украйна като гости и срещу Исландия у дома.

Дешан ще трябва да се справи без няколко важни играчи поради контузии, включително носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле. Добрата новина за Франция обаче е, че Килиан Мбапе е напълно възстановен и готов за игра.

Звездата на Реал Мадрид започна сезона в невероятна форма с 14 гола във всички турнири досега за тима на Шаби Алонсо. Въпреки леко изкълчване на глезена, което го извади от първата тренировка на Франция, Дешан увери, че няма място за притеснение.

„Контузията не е достатъчно сериозна, за да се върне в Мадрид. Просто не искаме да рискуваме излишно“, каза селекционерът.

Мбапе също потвърди, че се чувства добре и иска да играе.

„Треньорът иска да играя. Не мисля, че ще има проблем. Чувствам се добре и искам да продължим по този път към световното“, каза нападателят.

Мбапе е започнал във всичките 8 мача на Реал Мадрид в Ла Лига, като е реализирал 9 гола, а в Шампионската лига вече има 5 гола в два мача. Макар да е изкарвал пълни 90 минути само четири пъти, всички негови смени са ставали след 80-ата минута – знак, че кондиционно е в отлична форма.

С голове и в двете септемврийски квалификации на Франция, нападателят подчерта ключовата си роля. С дузпата си срещу Исландия той изпревари Тиери Анри и вече е втори голмайстор в историята на Франция с 52 гола в 92 мача. Пред него остава само Оливие Жиру с 57. Ако запази темпото си, Мбапе може да подобри този рекорд още преди края на 2025 г.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Дидие Дешан #Франция

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
2
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
3
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
4
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
5
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
6
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Национални отбори

Гатузо с въпросителни в състава на Италия преди мача с Естония
Гатузо с въпросителни в състава на Италия преди мача с Естония
Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните
Чете се за: 03:07 мин.
Англия с убедителна победа над Уелс Англия с убедителна победа над Уелс
Чете се за: 02:40 мин.
Австрия вкара 10 гола на Сан Марино Австрия вкара 10 гола на Сан Марино
Чете се за: 01:57 мин.
Финландия записа важни три точки по пътя към Мондиал 2026 Финландия записа важни три точки по пътя към Мондиал 2026
Чете се за: 01:15 мин.
Алжир се завръща на най-голямата футболна сцена след 12-годишно отсъствие Алжир се завръща на най-голямата футболна сцена след 12-годишно отсъствие
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Вдигане на тежести
Проверяват електропреносната мрежа в Елените Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Прокуратурата разпитва зам.-кмета по екология на Столичната община...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
7,4 по Рихтер разтърси Филипините
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Кой ще бъде носителят на Нобеловата награда за мир?
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ