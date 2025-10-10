Мбапе отново е в центъра на вниманието във Франция

Националният отбор на Франция е на крачка от директна квалификация за световното първенство през 2026 г., като селекцията на Дидие Дешан излиза за още два ключови мача през октомври.

„Петлите“ приемат Азербайджан на 10 октомври в Париж, а три дни по-късно гостуват на Исландия. Победи в двата двубоя ще гарантират на Франция четири от четири възможни успеха и ще осигурят класиране още този месец.

Финалистите от Мондиал 2022 вече спечелиха първите си два мача през септември – срещу Украйна като гости и срещу Исландия у дома.



Дешан ще трябва да се справи без няколко важни играчи поради контузии, включително носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле. Добрата новина за Франция обаче е, че Килиан Мбапе е напълно възстановен и готов за игра.



Звездата на Реал Мадрид започна сезона в невероятна форма с 14 гола във всички турнири досега за тима на Шаби Алонсо. Въпреки леко изкълчване на глезена, което го извади от първата тренировка на Франция, Дешан увери, че няма място за притеснение.

„Контузията не е достатъчно сериозна, за да се върне в Мадрид. Просто не искаме да рискуваме излишно“, каза селекционерът.

Мбапе също потвърди, че се чувства добре и иска да играе.

„Треньорът иска да играя. Не мисля, че ще има проблем. Чувствам се добре и искам да продължим по този път към световното“, каза нападателят.

Мбапе е започнал във всичките 8 мача на Реал Мадрид в Ла Лига, като е реализирал 9 гола, а в Шампионската лига вече има 5 гола в два мача. Макар да е изкарвал пълни 90 минути само четири пъти, всички негови смени са ставали след 80-ата минута – знак, че кондиционно е в отлична форма.

С голове и в двете септемврийски квалификации на Франция, нападателят подчерта ключовата си роля. С дузпата си срещу Исландия той изпревари Тиери Анри и вече е втори голмайстор в историята на Франция с 52 гола в 92 мача. Пред него остава само Оливие Жиру с 57. Ако запази темпото си, Мбапе може да подобри този рекорд още преди края на 2025 г.