БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Поп звездата Дуа Липа застрашава боксовата гала на годината

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Мястото на провеждане на двубоя все още не е окончателно определено, като „Уембли“ в Лондон през октомври е сред предпочитаните варианти за организаторите.

антъни джошуа тайсън фюри уредиха битка помежду началото декември
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Поп звездата Дуа Липа е отказала да участва с изпълнение в галавечерта около дългоочаквания мач между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри по-късно тази година. Двамата британци — Джошуа (36) и Фюри (37) — са постигнали договорка за сблъсък, който се планира за края на 2026 година.

По-рано председателят на Главната дирекция за развлечения на Саудитска Арабия Турки Ал-Шейх намекна, че двубоят може да бъде застрашен, ако Дуа Липа не се съгласи да се включи в промоционалната програма на събитието.

Не е ясно дали изказването е било направено сериозно или на шега, но според информация на BBC Sport 30-годишната изпълнителка е получила покана, която е отказала, и към момента не се очаква да бъде част от събитието.

През последните 10 години Дуа Липа се утвърди сред най-успешните поп артисти в света.
Мястото на провеждане на двубоя все още не е окончателно определено, като „Уембли" в Лондон през октомври е сред предпочитаните варианти за организаторите.

Преди евентуален мач с Фюри, Джошуа трябва да се изправи срещу Кристиан Пренга на 25 юли в Саудитска Арабия.

Фюри от своя страна се завърна след оттегляне с победа над Арсланбек Махмудов миналия месец, но обмисля още един двубой, докато чака сблъсъка с Джошуа.

Промоутърът Франк Уорън заяви, че евентуална загуба на Джошуа през юли може да провали организирането на срещата с „Циганския крал“.

Двамата боксьори са свързвани с двубой от повече от десетилетие, но досега всички опити да се качат заедно на ринга се проваляха. Ако срещата се състои по план, се очаква и двамата да получат най-големите хонорари в кариерата си.

# Антъни Джошуа #Тайсън Фюри #Дуа Липа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ