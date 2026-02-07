Поражение за Калояна Налбантова на четвъртфиналите в Баку

Калояна Налбантова допусна поражение на четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Баку (Азербайджан).

Поставената под номер 3 в схемата българка отстъпи в оспорван мач пред Ашмита Чалиха (Индия) с 21:17, 16:21, 18:21 за час на корта.

Налбантова спечели първия гейм, а в следващите два индийката спечели няколко разигравания в края и стигна до крайния успех.

На турнира в Баку участваха петима български състезатели.