Поредна размяна на удари в Украйна

Четирите летища в района на Москва останаха затворени за часове заради атаки с дронове.

Според местните власти, най-малко 60 безпилотни машини са унищожени на подстъпите към руската столица. За украински удари се съобщава и в района на окупирания Кримски полуостров. Там ситуацията остава тежка заради липса на горива. При руски атаки през изминалите 24 часа са загинали най-малко 11 души, над 90 са ранени. Най-сериозно са били засегнати Запорожие, Полтава и Суми. По информация на украинския вицепремиер Олексей Кулеба, моряк е загинал след руска атака срещу кораб, плаващ под панамски флаг.