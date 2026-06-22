След стрелбата на плаж „Кабакум“: Какво е състоянието на пострадалите мъже?

Продължава разследването по случая със стрелбата на плаж „Кабакум" край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Ясна ли е вече причината за спречкването и какво е състоянието на ранените мъже?

Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият - с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно снощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство.

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