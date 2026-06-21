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Необичайно близка среща в морето: Делфини “танцуваха” край джет в Бургаския залив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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необичайно близка среща морето делфини ldquoтанцувахаrdquo джет бургаския залив
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Група делфини бяха забелязани в акваторията на Бургаския залив край Крайморие. Рядката гледка е заснета в късния следобед днес, между 19 и 20 часа, от джет в морето.

По думите на Мартин Георгиев, който е направил снимките, морските бозайници са следвали дирята зад джета и са подскачали във водата, сякаш играят.

„Следяха дирята зад джета и подскачаха зад него. Трудно беше да се снимат. Те си играят“, разказа Георгиев.

Той допълва, че и предишния ден делфините отново са били забелязани в района, но тогава не е имало възможност да бъдат заснети.

Според него впечатление правят и размерите на животните.

“Толкова големи делфини рядко се виждат в района“, казва още Мартин.

Появата на делфини в Бургаския залив винаги предизвиква интерес сред местните жители и туристите, а срещите с тях се приемат като добър знак за състоянието на морската среда. Черно море е дом на няколко вида делфини, които често могат да бъдат наблюдавани край българското крайбрежие.

#близка среща #Бургас #делфин #джет

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