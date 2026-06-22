БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем ако поставяме под съмнение европейският курс на страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази

Лидерът на ГЕРБ-СДС заяви, че напускането на Делян Добрев е лично решение и няма да отслаби експертният потенциал на ГЕРБ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Лидерът на ГЕРБ-СДС Румен Христов заяви, че напускането на Делян Добрев е лично решение и няма да отслаби експертния потенциал на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. В „Денят започва“ той коментира още бъдещите президентски избори, отношенията между десните партии и външнополитическия курс на България. По повод решението на Делян Добрев да се оттегли от парламента Христов подчерта, че СДС не се намесва във вътрешните дела на други партии, включително и на коалиционните си партньори.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „Господин Добрев беше заявил, че иска да обърне повече внимание на личните си дела. Това, което мога да кажа за него, е, че е един от най-добрите, ако не и най-добрият енергиен специалист в България през последните десетилетия. Прекрасен колега. Пожелавам му успех.“

Според него парламентарната група на ГЕРБ-СДС разполага с достатъчно подготвени експерти и няма опасност от кадрови дефицит. Влиза друг много стойностен човек - Христо Гаджев, който е изключително добър специалист в областта на военното дело. Румен Христов заяви, че би приветствал обща кандидатура на проевропейските сили, но призна, че подобен сценарий е трудно постижим.

„Много ми се иска да има единна кандидатура вдясно, но познавайки процесите в десницата, се съмнявам, че това ще стане още на първи тур. Важното е обаче, че ако на балотаж стигне проевропейски кандидат, всички трябва да го подкрепят.“

Той коментира и появилите се информации за евентуална кандидатура на Андрей Гюров.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „Не сме водили никакви разговори по конкретни кандидатури. Смятам, че подобни решения трябва да се обсъждат между партньорите. Логично е по-голямата политическа сила да излъчи кандидат за президент, а по-малката - кандидат за вицепрезидент.“

По отношение на външната политика Христов изрази притеснение от сигнали, които според него могат да бъдат възприети като отклонение от общата европейска линия.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „За мен най-важното е геополитическата ориентация на България. Може да има грешки в управлението, може да има проблеми с бюджета, но те могат да бъдат коригирани. Ако обаче започнем да поставяме под съмнение европейския курс на страната, това би било много по-сериозен проблем.“

Той използва метафора, за да опише мястото на България в Европейския съюз.

„Европейският съюз е като бърз влак, който се движи в правилната посока. Ако някой се опита рязко да промени курса или да слезе в движение, рискува да бъде изхвърлен от центробежните сили. Затова трябва да бъдем внимателни.“

По повод дебата за евентуално българско вето върху санкции срещу руски представители Христов подчерта, че защитата на национални позиции не означава противопоставяне на европейските партньори.

„Не можем да обвиняваме българските политици в антиевропейска политика само защото защитават определена национална позиция. Това правят и Франция, и Германия, и Испания. Важно е обаче да се запази общата посока и стратегическото единство.“

Според лидера на СДС основната задача пред правителството остава приемането на бюджета и ограничаването на дефицита.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „Бюджетът трябва да бъде приет възможно най-скоро. Смятам, че има резерви за съкращаване на разходи. Ако не успеем да стигнем дефицит от 3%, той трябва да остане максимално близо до тази стойност, за да може през следващата година да се върнем към изискванията. Нормалното е държавата да харчи толкова, колкото изкарва.“

Христов подчерта, че ГЕРБ-СДС ще дадат време на правителството да покаже резултати, но очакват бързи и решителни действия по ключовите теми пред страната.

Вижте целия разговор във видеото

# ГЕРБ-СДС #Делян Добрев #президентски избори #Румен Христов #напускане

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
3
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
4
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
5
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
6
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Политика

Приемам за основателни изложените от премиера аргументи, каза президентът Илияна Йотова по темата за европейските санкции срещу Русия
Приемам за основателни изложените от премиера аргументи, каза президентът Илияна Йотова по темата за европейските санкции срещу Русия
Велислав Величков, ПП: Премиерът трудно ще поеме риск без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Орбан Велислав Величков, ПП: Премиерът трудно ще поеме риск без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Орбан
Чете се за: 02:57 мин.
Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за президент Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за президент
Чете се за: 03:30 мин.
Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси
Чете се за: 03:12 мин.
Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики
Чете се за: 04:42 мин.
Балотаж в поморийското село Бата Балотаж в поморийското село Бата
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем ако поставяме под съмнение европейският курс на страната Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем ако поставяме под съмнение европейският курс на страната
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
След стрелбата на плаж „Кабакум“: Какво е състоянието на пострадалите мъже? След стрелбата на плаж „Кабакум“: Какво е състоянието на пострадалите мъже?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Втора среща ЕС - Молдова: Фокус върху реформите и върховенството на закона Втора среща ЕС - Молдова: Фокус върху реформите и върховенството на закона
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Пътна карта за край на войната: САЩ и Иран след края на първия тур...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
След стрелбата на плаж „Кабакум“: Продължава...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Грижата за психичното здраве и реформите: Водещи специалисти...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ