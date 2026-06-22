Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем ако поставяме под съмнение европейският курс на страната

Лидерът на ГЕРБ-СДС Румен Христов заяви, че напускането на Делян Добрев е лично решение и няма да отслаби експертния потенциал на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. В „Денят започва“ той коментира още бъдещите президентски избори, отношенията между десните партии и външнополитическия курс на България. По повод решението на Делян Добрев да се оттегли от парламента Христов подчерта, че СДС не се намесва във вътрешните дела на други партии, включително и на коалиционните си партньори.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „Господин Добрев беше заявил, че иска да обърне повече внимание на личните си дела. Това, което мога да кажа за него, е, че е един от най-добрите, ако не и най-добрият енергиен специалист в България през последните десетилетия. Прекрасен колега. Пожелавам му успех.“

Според него парламентарната група на ГЕРБ-СДС разполага с достатъчно подготвени експерти и няма опасност от кадрови дефицит. Влиза друг много стойностен човек - Христо Гаджев, който е изключително добър специалист в областта на военното дело. Румен Христов заяви, че би приветствал обща кандидатура на проевропейските сили, но призна, че подобен сценарий е трудно постижим.

„Много ми се иска да има единна кандидатура вдясно, но познавайки процесите в десницата, се съмнявам, че това ще стане още на първи тур. Важното е обаче, че ако на балотаж стигне проевропейски кандидат, всички трябва да го подкрепят.“

Той коментира и появилите се информации за евентуална кандидатура на Андрей Гюров.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „Не сме водили никакви разговори по конкретни кандидатури. Смятам, че подобни решения трябва да се обсъждат между партньорите. Логично е по-голямата политическа сила да излъчи кандидат за президент, а по-малката - кандидат за вицепрезидент.“

По отношение на външната политика Христов изрази притеснение от сигнали, които според него могат да бъдат възприети като отклонение от общата европейска линия.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „За мен най-важното е геополитическата ориентация на България. Може да има грешки в управлението, може да има проблеми с бюджета, но те могат да бъдат коригирани. Ако обаче започнем да поставяме под съмнение европейския курс на страната, това би било много по-сериозен проблем.“

Той използва метафора, за да опише мястото на България в Европейския съюз.

„Европейският съюз е като бърз влак, който се движи в правилната посока. Ако някой се опита рязко да промени курса или да слезе в движение, рискува да бъде изхвърлен от центробежните сили. Затова трябва да бъдем внимателни.“

По повод дебата за евентуално българско вето върху санкции срещу руски представители Христов подчерта, че защитата на национални позиции не означава противопоставяне на европейските партньори.

„Не можем да обвиняваме българските политици в антиевропейска политика само защото защитават определена национална позиция. Това правят и Франция, и Германия, и Испания. Важно е обаче да се запази общата посока и стратегическото единство.“

Според лидера на СДС основната задача пред правителството остава приемането на бюджета и ограничаването на дефицита.

Румен Христов, ГЕРБ-СДС: „Бюджетът трябва да бъде приет възможно най-скоро. Смятам, че има резерви за съкращаване на разходи. Ако не успеем да стигнем дефицит от 3%, той трябва да остане максимално близо до тази стойност, за да може през следващата година да се върнем към изискванията. Нормалното е държавата да харчи толкова, колкото изкарва.“

Христов подчерта, че ГЕРБ-СДС ще дадат време на правителството да покаже резултати, но очакват бързи и решителни действия по ключовите теми пред страната.

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