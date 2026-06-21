БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по...
Чете се за: 03:55 мин.
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в...
Чете се за: 00:27 мин.
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Чете се за: 00:42 мин.
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското...
Чете се за: 01:25 мин.
Здравей, лято!
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Приемам за основателни изложените от премиера аргументи, каза президентът Илияна Йотова по темата за европейските санкции срещу Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА - архив
Слушай новината

Основанията на министър-председателя Румен Радев са основателни. Аргументите, които той изложи, аз ги приемам, защото не за първи път името на руския патриарх Кирил влиза и излиза от различни санкционни пакети. Това каза президентът Илияна Йотова в предаването „120 минути“ по бТВ по темата за европейските санкции срещу Русия и предложението за включване на руския патриарх Кирил в списъка на санкционираните лица.

На въпрос за готвения 21-ви пакет от европейски санкции срещу Русия заради войната в Украйна президентът посочи, че темата е била много преекспонирана в България, докато на заседанието на Европейския съвет е липсвала, както и в другите държави. Тя подчерта, че пакетът е в ранен етап на обсъждане и да се дискутира, е твърде условно. Йотова припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва със санкционен списък.

„След като Европа и украинският президент Зеленски искат Русия да седне на масата на преговорите час по-скоро, не може да отварят нова конфликтна точка. А такава ще се отвори с предложенията за разширяване на санкционния списък. Трябва ли да пренесем конфликта на религиозна основа, което ще доведе до още по-голямо разделение“, заяви държавният глава.
Тя посочи, че не бива българските вярващи да бъдат разделяни по тази линия, „защото православието е дълбоко вкоренено в българската история“.

Президентът заяви, че в кресливата дискусия по въпроса в България не е обърнато достатъчно внимание върху аргументите на министър-председателя Румен Радев за други хора, които се планира да бъдат включени в санкционния списък. Тези хора са свързвани с бъдещето на ядрената ни централа, с бъдещето на „Лукойл“, става въпрос за национална сигурност, посочи тя.

Йотова отново подчерта, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чиито последствия са за цяла Европа. Тя припомни, че в основата на европейската идея и създаването на Европейския съюз е мирът.

„Конфликтът в Близкия изток отново показа, че нищо не може да бъде постигнато с война. И отново всички са на масата на преговорите. Отново се говори за мир“, заяви президентът.

България държи златна карта – и като член на Европейския съюз, и заради геополитическото си положение. Дълги години страната ни беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега оттук ще минават един ден всички възможни коридори – енергийни, сухопътни коридори, свързани с високите технологии. България може да се превърне в силен икономически център в тази част на Европа, заяви още президентът, цитирана от пресцентъра на президентството.

Ние сме в Европейския съюз, за да се чува българската позиция. Европейският съюз не е класна стая, в която влиза един учител и казва на децата какъв урок трябва да научат. Гласът на България в Европа е точно толкова ценен, колкото и този на останалите 26 държави, подчерта държавният глава. Тя отбеляза, че европейският й опит сочи, че уважение буди този, който има собствено мнение, а не се наказва заради различната му позиция.

„Ако имаше наказателни точки, ако се съмняваше в нашата лоялност, щеше ли Европа да бъде благосклонна и да пусне траншове по Плана за възстановяване и устойчивост“, постави риторично въпроса президентът.

Йотова призова България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство, защото има свои политики и интереси, работи за подобряване на европейските политики. Държавният глава постави въпроса за необходимостта от активно участие на България в дебатите за бъдещето на Европейския съюз, както и в настоящата дискусия за Многогодишната финансова рамка на съюза. По думите на Йотова към момента има доста резерви по отношение на промяната на кохезионната политика, за която България настоява да се запази. Президентът посочи, че следващият многогодишен бюджет на Евросъюза трябва да запази Европа на солидарността, но и да я изгради като силна индустриална икономика и силен световен лидер.

„Двете войни – в Украйна и в Близкия изток, показаха, че е безкрайно остарял механизмът на функциониране на Европейския съюз“, заяви Илияна Йотова.

Тя изтъкна, че Европа трябва да се върне към лидерските си позиции, да постигне стратегическа автономия – да бъде максимално независима, да доизгради единния пазар, както и собствената си система за сигурност и отбрана, да бъде конкурентоспособна.

По темата за европейското членство на Република Северна Македония Илияна Йотова посочи, че има много тежки съмнения дали сегашното ръководство на Република Северна Македония иска да бъде член на Европейския съюз. „Не си обяснявам блокажа, който създава. Всъщност, сегашното управление на Република Северна Македония не признава действията и подписите на предишното. Аз се чудя как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани“, заяви държавният глава. Тя подчерта, че Скопие няма проблем със София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 г. споразумение със съюза.

На въпрос за договора с „Боташ“ президентът заяви, че той е можел да работи ефективно в полза на България, а и на Средна Европа.

„За съжаление недалновидна политика и политически конфликти направиха това невъзможно“, посочи Йотова. Тя припомни, че договорът беше сключен в кризисен период със спрени руски доставки.

„Само защото беше сключен от един служебен кабинет, той не проработи впоследствие“, подчерта президентът, като отбеляза, че има уверението на правителството, че по този въпрос ще се вземат добрите за страната решения.

#санкциите срещу Русия #договор с "Боташ" #президентът Илияна Йотова

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
3
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
4
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за президент
5
Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за...
Още три бронзови медала за България на Балканиадата по лека атлетика
6
Още три бронзови медала за България на Балканиадата по лека атлетика

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Политика

Велислав Величков, ПП: Премиерът трудно ще поеме риск без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Орбан
Велислав Величков, ПП: Премиерът трудно ще поеме риск без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Орбан
Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за президент Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за президент
Чете се за: 03:30 мин.
Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси
Чете се за: 03:12 мин.
Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики
Чете се за: 04:42 мин.
Балотаж в поморийското село Бата Балотаж в поморийското село Бата
Чете се за: 00:42 мин.
До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и прегрели двигатели по пътя от и за Гърция
"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе 30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято? От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Екстремни жеги в Западна Европа: Затворени училища, температурни рекорди и извънредни мерки (СНИМКИ) Екстремни жеги в Западна Европа: Затворени училища, температурни рекорди и извънредни мерки (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
На фона на мирните преговори между САЩ и Иран: Техеран настоява -...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ