Велислав Величков, ПП: Премиерът трудно ще поеме риск без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Орбан

Премиерът трудно ще поеме риск без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Орбан, заяви Велислав Величков от ПП.

Велислав Величков, ПП: „Радев преподава на собствената си публика в България с това, което прави в Брюксел. Мисля, че трудно ще поеме този риск и то без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Виктор Орбан, блокирайки само и единствено от името на България общо решение на ЕС за санкциите. Зачудих се как така най-големият икономически бос - Алекперов, още не е в списъка. Радев най-добре знае защо го добави, защото тръгна с едно име, добави второ, ще видим дали ще има и трето.“

Величков коментира и предстоящите през есента президентски избори.

Велислав Величков, ПП: „Аз съм учредител на Форум за демократично действие, който има споразумение, сключено с ПП-ДБ за издигане на единен кандидат, и ви казвам, че и там не знаят в момента за инициативен комитет на Гюров. Най-напред той да каже как желае да бъде издигнат. Политическите лидери в момента не трябва да се бъркат в този процес и не трябва да обявяват предварително кандидат, който не е казал дали ще се явява на избори.“

На тема бюджет Величков заяви, че твърдението, че хазната е празна, няма как да е вярно. Припомни на управляващите, че имат да правят още един бюджет – за 2027 г., и ги посъветва да не си постилат лошо. За съдебната реформа коментира, че тя все още не е започнала.