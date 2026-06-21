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Димитър Илиев спечели балотажа за кмет на сливенското село Чинтулово

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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избирателна активност балотажа кмет сливенското село чинтулово
Снимка: БНТ
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Кандидатът на ПП ГЕРБ Димитър Илиев спечели балотажа за кмет на сливенското село Чинтулово, съобщи заместник-председателят на секционната избирателна комисия Съби Събев.

На втория тур на частичните местни избори Илиев получи 392 гласа, докато кандидатът на „Левицата“ Христо Ганев е подкрепен от 364 избиратели. Недействителните бюлетини са осем. Общо 15 избиратели са упражнили правото си на глас чрез машина, добави Събев.

На първия тур на частичните местни избори, произведен на 14 юни, Илиев получи 324 гласа, или 45,57 процента от действителните гласове, а Ганев – 310 гласа, или 43,60 процента.

Частичните избори се наложиха след смъртта на досегашния кмет Иван Щилянов.

#Чинтулово #кмет #избори

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