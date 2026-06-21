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Тонове боклуци извозиха от незаконни сметища в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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тонове боклуци извозиха незаконни сметища созопол
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Две големи нерегламентирани сметища в квартал „Мисаря“ в Созопол бяха почистени от екипите на местната община.

От района са извозени общо шест контейнера с отпадъци, всеки с вместимост от по шест кубически метра. Сред събраните боклуци има строителни материали, битови отпадъци, стари мебели и други нерегламентирано изхвърлени вещи.

От Община Созопол призовават гражданите да не изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места и напомнят, че опазването на чистотата е обща отговорност.

Местната администрация апелира жителите и гостите на града да проявяват повече отговорност към околната среда, за да бъде Созопол по-чисто и по-добро място за живеене и туризъм.

#тонове боклуци #Созопол #сметища

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