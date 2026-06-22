Европейската прокуратура повдига обвинения за измама срещу консултант по eвропроекти

Европейската прокуратура в София внесе днес обвинителен акт в Софийския градски съд срещу консултант по европейски проект, заподозрян в измама, свързана с проект за дентални грижи, съобщиха от институцията в Люксембург.

С консултанта се е свързал лекар, който е искал да открие дентална практика в малък град в Бургаска област, с цел подобряване на достъпа до здравни услуги за местното население. Лекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от ЕС за проекта, включително закупуване на медицинско оборудване. Лекарят е предоставил на консултанта и данни за контакт с доставчик на медицинско оборудване, който впоследствие е подал конкурентна оферта.

Заявлението за финансиране е изисквало подаване на три оферти. Според разследването консултантът е подготвил заявлението, използвайки една фалшифицирана оферта, без знанието на лекаря. Без да знае, че в документацията е включена невярна информация, лекарят е подал проектното предложение на компетентните органи.

Проектът е изисквал финансиране в размер на 97 000 евро (189 991,20 лева), от които 90% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 10% от национално съфинансиране. Средства от ЕС не са били изплатени, тъй като българската разплащателна агенция за селскостопанските фондове на ЕС е установила, че една от офертите, подадени в подкрепа на заявлението, е фалшифицирана.

Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да бъде изправен пред лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 евро (2000 лева) и 5000 евро (10 000 лева).