Португалия пречупи Нигерия за край на подготовката

Португалия трябваше да се потруди, за да сложи победоносен край на своята подготовка за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. „Мореплавателите“ надвиха Нигерия в проверка, която се проведе в Лейрия.

Педро Нето изведе португалците напред в 23-ата минута, а Акор Адамс изравни с попадение за Нигерия в 37-ата, но в 75-та точен за победителите се оказа Франсиско Консейсао.

Само две минути бяха необходими на суперзвездата Кристиано Роналдо за първия му опит да се разпише в началото на двубоя, но той стреля встрани от вратата на Нигерия от разстояние.

Диого Коща пък беше първият от двамата вратари, който трябваше да прави спасяване след удар на Калвин Баси от границата на наказателното поле.

Не след дълго Роналдо пропусна още един шанс, след като отново стреля встрани от вратата на съперника. Нигерия също пропусна два пъти целта чрез Акор Адамс и Уилфред Ндиди, преди тимът на Португалия да поведе в средата на първото полувреме. Диого Далот подаде към Педро Нето, който реализира първия си гол от четири месеца насам.

Нигерия изравни към края на първото полувреме, а след паузата Португалия направи девет смени, за да освежи състава си. Една от тях беше Жоао Феликс, който почти веднага можеше да реализира, като негов удар разтърси напречната греда на вратата на Нигерия.

След период на затишие в мача, португалците успяха да си върнат преднината чрез Консейсао, който получи от Жоао Кансело и отбеляза победния гол.