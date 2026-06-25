Португалски халф подсили Спартак Варна

Варненският елитен футболен отбор Спартак привлече 25-годишния португалски халф Томаш Силва.

Той е юноша на Спортинг Лисабон, като преминава през всички формации на клуба и става шампион на Португалия през сезон 2020/2021. В професионалната си кариера защитава цветовете още на Визела, Варзим и полския Ягелония, с който печели Суперкупата на Полша.

За последно Томаш Силва натрупа опит в българския футбол с екипа на Добруджа.

Португалецът е представляван от престижната агенция Gestifute, собственост на един от най-влиятелните футболни мениджъри в света - Жорже Мендеш.

"Добре дошъл в Спартак, Томаш!", написаха от варненския клуб.

Силва е петият португалец, привлечен в Спартак Варна след Вашко Оливейра, Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Преди това Спартак Варна привлече испанеца Давид Валверде.