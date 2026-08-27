Посланикът ни в Индия: Няма българин в неизвестност в Непал

Посланикът ни в Индия Николай Янков каза за БНТ, че няма български гражданин, който да е в неизвестност в Непал. По-рано информация за българин сред безследно изчезналите чуждестранни граждани дойде от туристическия борд на Непал.

Посланик Янков обясни, че българка е загубила документите си и е потърсила съдействие да й бъде издаден временен документ за пътуване, посолството ни е било в постоянна връзка с нея. След като излиза съобщението на борда по туризъм в Непал от посолството ни установяват, че става въпрос за същата жена.