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Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Военен самолет кацна днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво.

Самолетът е кацнал в 12.55 часа, а в 14.27 часа отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоят ѝ не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване.

От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая.

#зареждане с гориво #кацна #военен самолет #летище Бургас

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