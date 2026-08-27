Акция за наркотици в Пловдив: Иззети са 42 пакета желирани бонбони с общо тегло над 1,8 килограма

При полицейската операция са иззети близо 2 килограма желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество и над килограм марихуана. Специализираната операция на служители от отдел „Криминална полиция“ е проведена във вторник вечерта със съдействието на „Пътна полиция“.

На територията на Пловдив е засечен лек автомобил, в който се намирал 23-годишен младеж, заподозрян в незаконно разпространение на наркотици. При предприетото претърсване на автомобила и обитаваното от младежа жилище разследващите открили различни веществени доказателства, свързани с престъплението. Иззет е повече от килограм марихуана, както и електронна везна и вакуум машина, използвани за разпределянето на наркотика в по-малки опаковки.

Полицаите открили и около 10 грама кокаин, както и 42 пакета желирани бонбони с общо тегло над 1,8 килограма. При извършеното изследване в съдържанието им е установено наличие на хексахидроканабинол. Към досъдебното производство са приобщени още мобилен телефон и парична сума.

23-годишният младеж е задържан за срок до 24 часа. Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа.