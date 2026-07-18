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Потушен е пожар край благоевградското село Хърсово

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Огънят е обхванал около 6 - 7 декара иглолистна гора в района на махала Горни Двуяци, в района няма къщи

потушен пожар благоевградското село хърсово
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Пожар е възникнал в иглолистна гора край благоевградското село Хърсово, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

Към момента пожарът е овладян, а пожарникарите са все още на терен. На място има около десетима служители от Държавно горско стопанство „Благоевград“. Огънят е обхванал около шест-седем декара иглолистна гора в района на махала Горни Двуяци, като в района наблизо няма къщи, допълниха от ЮЗДП.

В гасенето на пожара са се включили екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград и доброволците от Доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“.

От държавното предприятие призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с огън сред природата и при забелязване на дим или пламъци незабавно да подават сигнал на телефон 112.

#село Хърсово #горски масив #потушаване #пожар

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