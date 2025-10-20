БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Повдигнаха обвинение на 15-годишно момче за убийството в столичния търговски център

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Фаталният удар е бил нанесен в сърцето

15-годишното момче, заподозряно за убийството на свой връстник в столичен търговски център, е привлечено като обвиняем и задържано за 72 часа. Това съобщи заместник градският прокурор на София Десислава Петрова на брифинг във връзка с тежкия инцидент в столичен търговски център от вчера, при който 15-годишно момче почина.

Сигналът за инцидента е получен около 19:30 ч. вчера на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на полицията. В резултат на бързите действия органите на реда са установили предполагаемия извършител — 15-годишно момче, познато на жертвата.

"Информацията е докладвана в Софийската градска прокуратура, а разследването е поето от следовател. Извършен е обиск и освидетелстване на задържания, иззети са дрехите му и вещи, които имат отношение към случая. Установено е и оръжието, с което се предполага, че е извършено престъплението — предстои то да бъде изследвано", обясни заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

"Днес прокурор от Софийската градска прокуратура е повдигнал обвинение на непълнолетния и е постановил задържането му за 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянна мярка за неотклонение", каза още тя.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснено как точно е възникнал конфликтът между двете момчета.

"Засега първоначалната информация е, че жертвата е нанесла удари на обвиняемия и в хода на спречкването обвиняемият е извадил джобен нож с дължина на острието около 9, 5 - 10 см и е нанесъл един удар с ножа в областта на сърцето на жертвата, в резултат , на което е настъпила и смъртта", обясни Петрова.

#нападение в мол

Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.
И България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани И България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани
Чете се за: 01:07 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
5043
Чете се за: 01:02 мин.

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
