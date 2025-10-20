Повдигнаха обвинение на 15-годишно момче за убийството в столичния търговски център

15-годишното момче, заподозряно за убийството на свой връстник в столичен търговски център, е привлечено като обвиняем и задържано за 72 часа. Това съобщи заместник градският прокурор на София Десислава Петрова на брифинг във връзка с тежкия инцидент в столичен търговски център от вчера, при който 15-годишно момче почина.

Сигналът за инцидента е получен около 19:30 ч. вчера на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на полицията. В резултат на бързите действия органите на реда са установили предполагаемия извършител — 15-годишно момче, познато на жертвата.

"Информацията е докладвана в Софийската градска прокуратура, а разследването е поето от следовател. Извършен е обиск и освидетелстване на задържания, иззети са дрехите му и вещи, които имат отношение към случая. Установено е и оръжието, с което се предполага, че е извършено престъплението — предстои то да бъде изследвано", обясни заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. "Днес прокурор от Софийската градска прокуратура е повдигнал обвинение на непълнолетния и е постановил задържането му за 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянна мярка за неотклонение", каза още тя.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснено как точно е възникнал конфликтът между двете момчета.