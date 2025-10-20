БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари

таксиметровите услуги софия поскъпнат 186 януари
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Таксиметровите услуги в столицата може да поскъпнат с 18,6% от януари догодина. Предложението за новите тарифи беше обсъдено на днешното заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет, а предстои да бъде гласувано в четвъртък на сесията на СОС.

Ако предложението бъде прието, минималната дневна тарифа се предвижда да нарасне от 1,21 лв. на 1,43 лв., а максималната от 2,05 лв. на 2,43 лв.

Новата методика за изчисляване на таксиметровите тарифи включва инфлацията - 75%, минималната работна заплата - 15% и цените на горивата - 10%. Идеята е таксиметровите цени да се актуализират ежегодно по тази методика.

