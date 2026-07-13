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Повдигнаха обвинения на жената, шофирала с близо 2 промила и катастрофирала на Околовръстното в София

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повдигнаха обвинения младата жена шофирала близо промила катастрофирала околовръстното софия
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Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена, шофирала след употреба на алкохол.

Според събраните до момента доказателства, на 12 юли 2026 г. обвиняемата е управлявала лек автомобил „Порше“ по ул. „Околовръстен път“ в София, когато е самокатастрофирала.

Проверката е установила, че жената е шофирала с концентрация на алкохол в кръвта от 1,89 промила. Наличието на алкохол е доказано с експертна справка.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до три години, както и глоба в размер от 1000 до 5000 лева.

От прокуратурата посочват, че жената не е осъждана, няма криминалистични регистрации и е съдействала на разследващите органи. Спрямо нея е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро, която трябва да бъде внесена в 10-дневен срок.

Свидетелството ѝ за управление на моторно превозно средство е отнето. Ако бъде призната за виновна, тя ще трябва да заплати и равностойността на автомобила „Порше“, който е управлявала.

Разследването по случая продължава.

#шофьор с 2 промила алкохол #околовръстен път #обвинение

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