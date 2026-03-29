Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Пожар избухна в нощен клуб в германския град Кел докато вътре са били 750 души

Пожар е избухнал в нощен клуб в югозападния германски град Кел тази нощ. По това време в клуба е имало около 750 души, предаде Асошиейтед прес.

Нито един от посетителите в дискотеката не е ранен, съобщи противопожарната служба на града, намиращ се до границата с Франция. Полицията поясни, че на място е била оказана медицинска помощ на трима души, изпаднали в шок.

Дискотеката "Ка Клуб", засегната от пожара, е известна като средище на почитателите на хип-хопа. Тече разследване на причината за пожара. На мястото на инцидента са били мобилизирани най-малко 80 души от противопожарната служба, спешната помощ и полицията, информира ДПА.

Случаят напомни за пожара в дискотека в швейцарския курорт Кран Монтана, пише АП и припомня, че според версия на разследващите пожарът там, станал в новогодишната нощ, и при който загинаха 41 души, е тръгнал от бутилки, върху които е имало свещи тип "бенгалски огън".

