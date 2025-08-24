БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожар край пътен възел "Петолъчката"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

На място са три противопожарни екипа

пожар - огън
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Около 12:00 ч. днес е подаден сигнал за възникнал пожар между град Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и храсти, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ямбол.

На място работят три противопожарни екипа, които към момента овладяват пламъците. По информация на полицията няма опасност за близки населени места.

Заради задимяване на участък от главния път, служители на Районното управление в Стралджа подпомагат движението и оказват съдействие на пътуващите.

#"Петолъчката" #Стралджа #ямбол #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
4
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
5
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

Пожар избухна в местността Негован в Пирин
Пожар избухна в местността Негован в Пирин
Мъж почина след удар от клон в Пловдив Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
Игра с огън е вероятната причина за пожара в Сливен Игра с огън е вероятната причина за пожара в Сливен
Чете се за: 00:45 мин.
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Мъж почина след удар от клон в Пловдив Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ