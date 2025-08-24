Пожар край пътен възел "Петолъчката"

Около 12:00 ч. днес е подаден сигнал за възникнал пожар между град Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и храсти, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ямбол.

На място работят три противопожарни екипа, които към момента овладяват пламъците. По информация на полицията няма опасност за близки населени места.

Заради задимяване на участък от главния път, служители на Районното управление в Стралджа подпомагат движението и оказват съдействие на пътуващите.