Пожар пламна над Асеновград

Пожар пламна над асеновградското село Добростан - в посока хижа "Марциганица".

Гори нискостеблена растителност. Мястото е извън селото и е труднодостъпно, като с огъня към момента се борят пожарникари и доброволци.

На място са изпратени два екипа на пожарната в Асеновград и служители на Горското стопанство. Горят сухи треви, а заради силния вятър в района гасенето е затруднено, заяви за БНТ директорът на Районната служба по пожарна безопасност в Асеновград гл. инспектор Величко Бришимов.

По думите му няма опасност пламъците да се прехвърлят към близкото село Добростан, но съществува риск огънят да обхване гората.