ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

Асен Василев: Това правителство няма моралното право да управлява повече страната

оттеглянето бюджета закъснял тактически ход искаме оставката кабинета
Снимка: БТА
Слушай новината

Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета. Това заявиха на брифинг от ПП-ДБ.

Асен Василев - "Искам да благодаря на всички български граждани в София и в страната, които излязоха на мирен протест вчера. Протестът беше мирен, той завърши мирно. Голямото шествие, което се организира по "Дондуков" по цялата "Витошка" до централата на ГЕРБ - нямаше нито един инцидент. Грозните сцени, които видяхме - бяха провокатори и агитки, докато МВР седеше безучастно и не реагираше. Опитите да се окървави този протест останаха ограничени само пред централата на ДПС. Имаше огромен проблем - центърът на София остана без ток точно по трасето, където трябваше да мине шествието. Но шествието беше променено и не беше окървавено. Видяхче, че правителството този път чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избегнато, ако се беше случило миналата седмица. Вече е късно. Чухме хората на протеста, те искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика. Ние ги подкрепяме напълно. Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно - подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен. Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички граждани, които бяха на протеста и с тези, които подкрепят тази идея ще поискаме колективно оставката на това правителство."

Вотът на недоверие, ако се стигне до такъв ход, ще е за цялостната политика на Министерски съвет.

Божидар Божанов: "Изтеглянето на бюджета е закъснял тактически ход. Това правителство с това мнозинство не може да има друг бюджет, защото то е изцяло пленено от Пеевски."

Според ПП-ДБ Делян Пеевски стои зад провокациите.

#ПП-ДБ #оставка на правителството #брифинг

