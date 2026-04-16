Прагматичният Арсенал на Артета свърши работата срещу Спортинг

Арсенал се класира за полуфиналите в Шампионската лига за втора поредна година, след като завърши 0:0 срещу Спортинг в реванша на "Емирейтс“ и се възползва от минималния си успех в първия мач.

Тимът на Микел Артета не показа най-доброто си лице и изигра предпазлив двубой, в който отправи едва един точен удар. Въпреки това "артилеристите“ съумяха да запазят преднината си в общия резултат и да си осигурят място сред най-добрите четири в турнира.

Гостите от Лисабон бяха по-активни в офанзивен план и създадоха по-опасните положения. Най-близо до гола Спортинг бе в края на първото полувреме, когато Жени Катамо нацели гредата. След почивката португалският тим отново имаше своите шансове, но не успя да се възползва от колебанията в отбраната на домакините и на вратаря Давид Рая.

Арсенал действаше по-предпазливо и разчиташе основно на контраатаки, като основната цел на лондончани бе да съхранят крехкия си аванс. В крайна сметка този подход се оказа успешен, макар и представянето да не вдъхна особено спокойствие преди предстоящото дерби с Манчестър Сити във Висшата лига.

Допълнителни притеснения за Артета донесе контузията на Нони Мадуеке, който напусна терена с проблем в коляното и остава под въпрос за следващия двубой.

В полуфиналите Арсенал ще се изправи срещу Атлетико Мадрид, докато в Англия "артилеристите“ са изправени пред ключов сблъсък в битката за титлата.