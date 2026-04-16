начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Прагматичният Арсенал на Артета свърши работата срещу Спортинг

"Артилеристите“ продължават напред с общ резултат 1:0 и ще срещнат Атлетико Мадрид

прагматичният арсенал артета свърши работата спортинг
Арсенал се класира за полуфиналите в Шампионската лига за втора поредна година, след като завърши 0:0 срещу Спортинг в реванша на "Емирейтс“ и се възползва от минималния си успех в първия мач.

Тимът на Микел Артета не показа най-доброто си лице и изигра предпазлив двубой, в който отправи едва един точен удар. Въпреки това "артилеристите“ съумяха да запазят преднината си в общия резултат и да си осигурят място сред най-добрите четири в турнира.

Гостите от Лисабон бяха по-активни в офанзивен план и създадоха по-опасните положения. Най-близо до гола Спортинг бе в края на първото полувреме, когато Жени Катамо нацели гредата. След почивката португалският тим отново имаше своите шансове, но не успя да се възползва от колебанията в отбраната на домакините и на вратаря Давид Рая.

Арсенал действаше по-предпазливо и разчиташе основно на контраатаки, като основната цел на лондончани бе да съхранят крехкия си аванс. В крайна сметка този подход се оказа успешен, макар и представянето да не вдъхна особено спокойствие преди предстоящото дерби с Манчестър Сити във Висшата лига.

Допълнителни притеснения за Артета донесе контузията на Нони Мадуеке, който напусна терена с проблем в коляното и остава под въпрос за следващия двубой.

В полуфиналите Арсенал ще се изправи срещу Атлетико Мадрид, докато в Англия "артилеристите“ са изправени пред ключов сблъсък в битката за титлата.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Спортинг Лисабон #ФК Арсенал

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево
Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Драма до последния дъх: Байерн Мюнхен пречупи Реал Мадрид с късен нокаут
Екитике ще пропусне световното първенство Екитике ще пропусне световното първенство
Байерн Мюнхен приема Реал Мадрид в битката на титаните в Шампионска лига Байерн Мюнхен приема Реал Мадрид в битката на титаните в Шампионска лига
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
